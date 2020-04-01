Компания "Киевавтодор" договорилась с ООО "Ростдорстрой" реконструировать Пейзажную аллею в Шевченковском районе Киева. На это в разгар эпидемии коронавируса будет выделено 110,7 млн грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, согласно договору от 1 апреля, который был подписан по результатам тендера и размещен на сайте "Prozorro", "Ростдорстрой" проведет реконструкцию Пейзажной аллеи в Шевченковском районе столицы за 110 млн 720 тыс. 700 грн.

В 2020 году объем работ по проекту в соответствии с программой экономического и социального раз вития Киева составить 93 тыс. 466 грн. Так, срок проведения работ не должен превышать 18 месяцев.

Гарантийный срок разных видов работ составляет от 5 до 15 лет. В частности, покрытие из брусчатки и гранитных плит - 15 лет, бутовый камень для устройства фундаментов столбов - 15 лет, люки и чугунные дождеприемные решетки - 10 лет, водопропускные трубы - 6 лет; гранитный бортовой камень - 15 лет, бетонные и железобетонные бортовые камни - 10 лет, покрытие из фигурных элементов мощения - 5 лет, металлические оцинкованные опоры наружного освещения - 15 лет, прожектор - 15 лет, болларды - 15 лет и направляющее пешеходное ограждение - 10 лет.

Как сообщалось, в украинскую группу компаний RDS входят "Киевшляхбуд" и "Ростдорстрой". Основные направления деятельности – строительство, реконструкция и эксплуатационное обслуживание автомобильных дорог и мостов, строительство аэродромных комплексов. Конечными бенефициарными собственниками группы компаний RDS являются граждане Украины Юрий Шумахер и Евгений Коновалов. Размер уставного капитала составляет 5,13 млн грн.

Напомним, в разгар карантина Офис генпрокурора решил закупить 37 тысяч рулонов туалетной бумаги.

Также мы писали, что в разгар пандемии коронавируса музею Майдана решили выделить 30 миллионов.