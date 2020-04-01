В так называемой "Луганской народной республике", где первый случай заражения коронавирусом официально зарегистрировали только 29 марта, вводят карантин. Запрещено ходить в общественные места: парки, детские площадки, библиотеки.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на прес-службу "правительства ЛНР".

"Комиссией было принято решение временно, с 30 марта 2020 года приостановить: проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан", - говорится в сообщении пресс-службы.

Введены ограничения также на посещение развлекательных заведений, кинотеатров, детских игровых комнат и прочих аналогичных объектов. Приостановлена работа салонов красоты и косметической медицины, а также фитнес-центров, бань, саун и других мест, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

Ранее "Страна" писала, что в "ЛНР" изолировали 221 человека для борьбы с коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в В "ДНР" объявили о первом случае заражения коронавирусом в понедельник 31 марта.