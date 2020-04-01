В Австрии пандемия коронавируса спровоцировала рост безработицы до исторического максимума. Число зарегистрированных безработных в стране выросло на 4,7%, до 12,2% на конец марта, такого показателя не наблюдалось с 1946 года.

Об этом сообщает агентство АРА.

Уточняется, что в марте на 52,5% больше людей остались без работы по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Всего же работы лишилось более полумиллиона человек.

В регионе Тироль, который сильно зависит от туризма и особенно сильно пострадал от пандемии, безработица в марте выросла на 199% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. Лыжный сезон в Альпах был досрочно прерван в прошлом месяце, когда начало расти число случаев коронавируса.

Более всего число безработных увеличилось в сферах размещения и питания (+145,1%, или +60 784 человека), строительства (+94,8%, +28 191) и транспорта (+83,8%, +13 728).

В конце марта число людей, не имеющих работы в розничной торговле, выросло на 34,4% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии составляет 10 192. В результате болезни 146 человек умерли, а 1095 выздоровели.

Ранее "Страна" писала о том, что Австрия продлевает масштабные антикоронавирусные ограничения до середины апреля.

Также мы сообщали, что Австрия ввела обязательный 14-дневный карантин для всех прибывших в страну.