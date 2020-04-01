В Броварах Киевской области у фельдшера зафиксировали подозрение на Covid-19.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко на своей странице в Facebook.

"Сегодня зарегистрировано подозрение на коронавирусной инфекции у женщины 1996 г.р., которая работает фельдшером. Проведенный экспресс-тест показал положительный результат. Сейчас у нее отобрали образцы биологического материала и направили в вирусологическую лабораторию для проведения ПЦР-исследования, на основании которого и будет установлен окончательный диагноз" – написал мэр.

Как он отметил, девушка сейчас находится в стабильном состоянии и не требует стационарного лечения. В данный момент она находится на самоизоляции дома под наблюдением врачей.

При этом по ее адресу проживания уже была проведена дезинфекция. Кроме того, начато эпидрасследование для установления контрактных лиц.

Скриншот: Facebook/Игорь Сапожко

Напомним, в Киевской области подтверждено 57 случаев заболевания Covid-19.

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