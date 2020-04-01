Экс-глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович увидел зраду в программе "Всеукраинская школа онлайн", потому что видеоуроки для школьников будут в том числе транслировать и телеканалы 112, Zik, NewsOne.

Соответствующий пост Вятрович опубликовал в Facebook.

"Школа им. Медведчука. Оказывается, образовательные программы в период карантина будут транслировать через откровенно пророссийские телеканалы 112, Zik, NewsOne. Приучаем детей, что капитуляция - это хорошо, а Россия - друг-союзник?" - написал Вятрович.

Скриншот: Facebook/ Volodymyr Viatrovych

Напомним, проект старт с 6 апреля проекта "Всеукраинская школа онлайн", который должен стать альтернативой для обучения школьников во время карантина, проанонсировал президент Владимир Зеленский.

Предполагается, что 11 разных украинских телеканалов будут транслировать видеоуроки для учеников 5-11 классов.

"Страна" подробно разибрала, как украинских школьников будут в карантин обучать по телевизору.

Также мы писали, что в школе Львова учителям и детям запретили смотреть видеоуроки в рамках анонсированной Зеленским программы из-за "неправильных" каналов.