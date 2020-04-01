Во вторник, 31 марта, в Черновцах задержали 36-летнего мужчину, который сбил женщину, после чего сжег свою машину.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Черновицкой области на странице Facebook.

Управляя Daewoo Lanos, мужчина сбил женщину на пешеходном переходе. 28-летняя жительница города Кицмань погибла на месте аварии. После ДТП водитель скрылся с места происшествия и врезался в еще одно авто. После этого он сжег свою машину. Патрульные оперативно разыскали преступника, после чего задержали.

Как сообщают в полиции, водитель в момент происшествия находился в нетрезвом состоянии.

Видео: Facebook/ Поліція Чернівецької області

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