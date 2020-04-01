Львовская городская комиссия по технико-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об ужесточении правил карантина в городе. В частности, теперь львовяне могут войти в магазины, общественный транспорт и аптеки только в защитной маске. Об этом во время брифинга сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

Также веден запрет на прогулки на детских площадках и принятие пищи или напитков в скверах и парках.

"Мы приняли ряд очень важных решений. В частности, относительно работы супермаркетов и продуктовых магазинов. С завтрашнего дня обязательно заходить только в масках", - сказал Садовой.

Мэр добавил, что городские власти "категорически запрещают родителям с детьми гулять на детских площадках, потому что это зона риска".

"На пятницу-субботу будет усилена работа "муниципальной стражи" и полиции по патрулированию парков, скверов. Потому что, честно говоря, то, что у нас было на прошлых выходных, это было за гранью здравого смысла, когда люди разжигают костры и делают шашлыки. Это недопустимо", - сказал Садовой.

Ранее "Страна" писала о том, что появился список новых карантинных ограничений для украинцев.

Также мы сообщали, что в Днепре на период карантина закрыли все парки и запретили делать ремонты.