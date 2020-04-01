В ночь на 2 апреля в Украине еще будет морозно, но уже в четверг днем в стране ожидается значительное потепление, местами до +13 градусов.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Наконец единоличный диктат мощного атлантического антициклона Keywan нарушит активизация циклонов Pauline и Olivia на севере Европы. Антициклон начнет заполняться, "разрываться", ослабевать. Циклоны... начнут блокировать поступление арктического воздуха в Украину... Это не значит, что антициклон просто так поднимет лапки вверх, ближайшая ночь еще будет с морозом, однако тенденция - явно к ротации воздушных масс", - написала Диденко.

По словам, 2 апреля в Украине ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Ветер будет западным и юго-западным. В ночь со среды на четверг ожидается -1...-5 градусов, однако днем ​​другое направление ветра и другая воздушная масса обусловят потепление до +8...+13 градусов. В Киеве ночью ожидается -1...-3 градуса, днем ​​потеплеет до +10 градусов. Без осадков.

"В дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, однако осадков существенных не видно, поливать цветы и то, что уже посажено, надо будет много", - написала Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, "Страна" ранее сообщала, что в Киеве в последний день первого месяца весны выпал снег, мы публиковали видео.