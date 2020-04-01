Европейский Союз заявил о том, что не признает указ президента России Владимира Путина по поводу запрета для не россиян владеть землей в аннексированном Крыму. Путин внес большую часть территорий Крыма и Севастополя в список приграничных территорий РФ, что означает запрет на владение землей для не граждан России.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности ЕС, опубликованном на сайте Европейской службы внешних дел в среду.

"Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией, что является явным нарушением международного права. Поэтому Европейский Союз не признает этот указ, который является еще одной попыткой принудительно интегрировать незаконно аннексированный полуостров в состав России. Крым является частью Украины", - говорится в заявлении.

Этот указ является нарушением международного гуманитарного права, поскольку это - "еще один шаг к введению российского гражданства на полуострове".

"ЕС продолжает ожидать, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. ЕС непоколебим в своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркивается в заявлении.

Ранее "Страна" писала, что глава Меджлиса Чубаров отменил Марш на Крым из-за коронавируса.

Также мы рассказывали, что трое жителей аннексированного Крыма, нарушив режим самоизоляции, попытались выехать в Украину, однако были задержаны на границе.