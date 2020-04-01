В Кабмине обнародовали список новых ужесточенных карантинных мер, которые до 24 апреля будут действовать на территории страны. Украинцам запретили выходить на улицу без масок, перемещаться группами больше двух человек и посещать посадки и парки.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В связи с распространением болезни премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости введения таких профилактических мер: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха.

Список новых ограничений, которые ввел Кабмин. Запрещается:

пребывание в общественных местах без одетой маски или респиратора;

перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.

Дата старта этих ограничений не называется, но ранее в Офисе президента сообщили, что планируется усиление мер с 6 апреля. Там же ранее заявили, что пик коронавируса в Украине ожидается на Пасху.