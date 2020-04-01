"Укрпочта" решила расширить поле своей деятельности и во время карантина запускает бесплатную доставку товаров, с помощью которых людям будет легче перенести режим самоизоляции. Такими товарами национальная почтовая служба считает книги и интимные игрушки.

Об этом сообщил на своей странице глава "Укрпочты" Игорь Смелянский 1 апреля.

"Новый месяц, новые задачи, новый клиентский сегмент. А вы коммуналка, пенсионеры ... шире надо мыслить в период кризиса", - написал Смелянский.

Подпись сопровождает картинку девушки, которая лежит на кровати в неглиже и держит рядом с собой книгу. Подпись на картинке гласит: "Укрпочта, бесплатная доставка. Лучшие товары для отдыха. Книги и интим-игрушки".

Фото: Facebook/Игорь Смелянский

В комментариях Смелянского упрекнули в сексизме. в рекламе использован сексуализированный образ женщины для привлечения внимания и для акцента на новой доставке. Смелянский отреагировал на это и исправил публикацию, добавив в нее пояснение, что это не сексизм, ведь женщина на фото - "сильная, умная, финансово независимая".

"...соблюдает карантин и работает дистанционно с документами (они на фотона кровати). Она может себе позволить отвлечься от работы и заказать на вечер книгу или не книгу", - попытался оправдать рекламу Смелянский.

На фото, к слову, явно книги, а не документы.

Скриншот: Facebook/Игорь Смелянский

Ранее "Страна" писала, что "Укрпочта" будет бесплатно доставлять в больницы посылки со средствами индивидуальной защиты.

Также мы рассказывали, как будут получать украинцы пенсии в отделениях "Укрпочты" во время карантина.