В "Укрпочте" посоветовали во время карантина заказывать книги и секс-игрушки
"Укрпочта" решила расширить поле своей деятельности и во время карантина запускает бесплатную доставку товаров, с помощью которых людям будет легче перенести режим самоизоляции. Такими товарами национальная почтовая служба считает книги и интимные игрушки.
Об этом сообщил на своей странице глава "Укрпочты" Игорь Смелянский 1 апреля.
"Новый месяц, новые задачи, новый клиентский сегмент. А вы коммуналка, пенсионеры ... шире надо мыслить в период кризиса", - написал Смелянский.
Подпись сопровождает картинку девушки, которая лежит на кровати в неглиже и держит рядом с собой книгу. Подпись на картинке гласит: "Укрпочта, бесплатная доставка. Лучшие товары для отдыха. Книги и интим-игрушки".
Фото: Facebook/Игорь Смелянский
В комментариях Смелянского упрекнули в сексизме. в рекламе использован сексуализированный образ женщины для привлечения внимания и для акцента на новой доставке. Смелянский отреагировал на это и исправил публикацию, добавив в нее пояснение, что это не сексизм, ведь женщина на фото - "сильная, умная, финансово независимая".
"...соблюдает карантин и работает дистанционно с документами (они на фотона кровати). Она может себе позволить отвлечься от работы и заказать на вечер книгу или не книгу", - попытался оправдать рекламу Смелянский.
На фото, к слову, явно книги, а не документы.
Скриншот: Facebook/Игорь Смелянский
Ранее "Страна" писала, что "Укрпочта" будет бесплатно доставлять в больницы посылки со средствами индивидуальной защиты.
Также мы рассказывали, как будут получать украинцы пенсии в отделениях "Укрпочты" во время карантина.