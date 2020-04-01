Меры борьбе с распространения коронавируса могут поставить под угрозу продовольственную безопасность и глобальную торговлю.

Об этом говорится в совместном заявлении трех международных организаций - Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО), передает ТАСС.

Как сообщается, в первую очередь риск касается сельхозсектора, пищевой отрасли и транспортного сектора.

"Действуя с целью защиты здоровья и благополучия своих граждан, страны должны учитывать, что любые ограничительные меры не должны нарушать цепи поставок продовольствия. Такого рода нарушения, включая ограничения перемещения работников, занятых в сельском хозяйстве и пищевой отрасли, и увеличение задержек контейнеров с продовольствием на границе, ведут к порче скоропортящихся товаров и увеличению отходов продовольствия", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что ограничения в торговле продовольствием могут быть также связаны с необоснованными опасениями относительно безопасности пищевых продуктов. Если такой сценарий станет реальностью, это вызовет нарушения в цепи поставок продовольствия, что будет иметь особо ощутимые последствия для наиболее уязвимых групп населения.

Также в документе говорится, что данные процессы могут спровоцировать дефицит на глобальном рынке, что приведет к резкому росту цен и усилению ценовой волатильности.

"Из опыта прежних кризисов мы знаем, что такого рода меры наносят особенный ущерб странам с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а также усилиям организаций гуманитарной помощи по закупкам продовольствия для тех, кто отчаянно в нем нуждается. Мы должны предотвратить повторение таких опасных мер", - указали в ФАО, ВОЗ и ВТО.

В ФАО прогнозируют сбои в цепочках поставок продовольствия в апреле-мае из-за пандемии.

"На текущий момент нарушения минимальны, так как поставки продовольствия стабильны и ситуация на рынках пока остается устойчивой. Запасы зерновых в мире находятся на хорошем уровне, и прогнозы на урожай пшеницы и других основных сельскохозяйственных культур в 2020 году неплохие. Хотя уже сейчас можно ожидать снижения производства высокоценных сырьевых товаров (например, фруктов и овощей)" – говорится в сообщении.

Отмечается, что уже наблюдаются трудности в отношении логистики, связанной с перемещением продовольствия, а также воздействие пандемии на сектор животноводства из-за уменьшения животных кормов и сокращения пропускной способности скотобоен.

"Вследствие всего вышеуказанного, начиная с апреля и мая можно ожидать перебоев в поставках продовольствия", - говорят эксперты ФАО.

Несмотря на все сложности, глобальный рынок продовольствия пострадает меньше по сравнению с другими секторами, более зависящими от нарушений в логистике и снижения спроса, как, например, транспортный, промышленный и энергетический рынки, полагают в ФАО.

Напомним, согласно опросу, почти 60% украинцев не смогут прожить на свои сбережения и месяца, 80% напуганы возможным экономическим кризисом.

Также в ООН заявили, что коронавирус, это худшее испытание для планеты после Второй мировой.