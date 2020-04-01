Пленки Ермака. СБУ пришла с повестками к нардепу Леросу, который обнародовал разговоры брата главы ОП
Сотрудники Службы безопасности Украины прибыли по месту прописки депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который недавно опубликовал скандальный компромат на главу Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом в среду, 1 апреля, сам нардеп написал на своей странице в Facebook.
"Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать дбр (ГБР - Ред.), и прокуратуру? И скажи ,пусть бахилы берут", - пишет Лерос. Позже выяснилось, что силовики наведались домой к депутату, чтобы вручить ему повестку на допрос, однако дома Лероса не оказалось. По его словам, он вынужден был уехать "за молоком", тем не менее адвокат "слуги" уже направился в СБУ.
"P.S это не первое апреля, а полный п***ц", - резюмировал свой пост Лерос.
Маси Найем, адвокат Лероса, заявил, что по месту прописки его подопечного действительно приходили сотрудники СБУ, чтобы вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года. Адвокат добавил, что они "спокойно поговорили", и поскольку сейчас по тому адресу ни он, ни нардеп не могут приехать, то договорились, что вечером они сами придут в СБУ, чтобы получить повестки.
Скриншот: Гео Лерос
Напомним, что 29 марта народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.
Через некоторое время против Лероса были открыты уголовные дела в САП, а позже и в ГБР по заявлению Андрея Ермака.
В свою очередь сам Денис Ермак, который был запечатлен на "пленках" заявил, что как гражданин имеет право встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, а то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.