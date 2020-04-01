Сотрудники Службы безопасности Украины прибыли по месту прописки депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который недавно опубликовал скандальный компромат на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом в среду, 1 апреля, сам нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать дбр (ГБР - Ред.), и прокуратуру? И скажи ,пусть бахилы берут", - пишет Лерос. Позже выяснилось, что силовики наведались домой к депутату, чтобы вручить ему повестку на допрос, однако дома Лероса не оказалось. По его словам, он вынужден был уехать "за молоком", тем не менее адвокат "слуги" уже направился в СБУ.

"P.S это не первое апреля, а полный п***ц", - резюмировал свой пост Лерос.

Маси Найем, адвокат Лероса, заявил, что по месту прописки его подопечного действительно приходили сотрудники СБУ, чтобы вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года. Адвокат добавил, что они "спокойно поговорили", и поскольку сейчас по тому адресу ни он, ни нардеп не могут приехать, то договорились, что вечером они сами придут в СБУ, чтобы получить повестки.

Скриншот: Гео Лерос

Напомним, что 29 марта народный депутат фракции "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал в соцсети видеозаписи, на которых похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента Андрея Ермака, человек предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Через некоторое время против Лероса были открыты уголовные дела в САП, а позже и в ГБР по заявлению Андрея Ермака.

В свою очередь сам Денис Ермак, который был запечатлен на "пленках" заявил, что как гражданин имеет право встречаться с кем угодно и обсуждать, что угодно, а то, что его брат чиновник, не должно ограничивать его права.