В Беларуси попал под запрет вывоз из страны гречки, чеснока и лука. Ограничение вступило в силу сразу после публикации положения и будет действовать в течение трех месяцев. Об этом сообщается на сайте Совета министров Республики Беларусь.

"Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет распространяется также на товары, которые помещены под таможенные процедуры до вступления в силу указанного постановления и фактический вывоз которых с территории Беларуси в соответствии с этими таможенными процедурами осуществляется после вступления его в силу.

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