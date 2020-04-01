В среду, 1 апреля, власти Украины заявили об ужесточении ограничительных мер в связи с карантином. Они коснутся передвижения по городу, транспортного сообщения, празднования Пасхи 19 апреля.

Собрали информацию о новых инициативах ввести новые запреты.

Запрет прогулок, самоизоляция для пенсионеров, подростки в сопровождении взрослых

На заседании Кабмина в среду 1 апреля было принято решение о введении новых ограничений. До 24 апреля будет действовать запрет на:

- пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

- перемещение группой из более чем двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

- пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

- посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

- посещение спортивных и детских площадок;

- проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления и тому подобное.

При этом некоторые ограничительные меры уже введены в действие местными властями. Например, в Киеве уже перекрыли уличные площадки (хотя формального запрета нет, как уже писала "Страна") и ограничили массовые мероприятия. Теперь эти и другие нормы должны будут ввести отдельными решениями и власти на местах - то есть муниципалитеты.

Но с какого числа они должны вступить в силу пока не сообщается.

Как говорится на сайте Кабмина, другие нововведения в течение суток будут доработаны с учетом предложений Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

В сообщении правительства они не перечислены, но на заседании говорили о домашней изоляции для лиц старше 60 лет. Ожидается, что судьбу этого ограничения решат 2 апреля.

"Мы отработаем за сутки и с министром здравоохранения, и с вице-премьером, который занимается информатизацией, для того, чтобы выписать это постановление, чтобы не нарушать права человека", - заявила Денисова.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня также предложил ввести ограничения на посещение гражданами парков, скверов, а также детских площадок. А также заявил, что рынки в столице не будут открывать, несмотря на то, что в МОЗ предусмотрели такую возможность.

Запрет на чартеры и штрафы для сбежавших с обсервации

После скандальной эвакуации украинцев из Вьетнама и Бали, которые отказались оставаться на самоизоляции в гостиницах, определенных государством, глава МВД Арсен Аваков заявил, что его ведомство больше не даст добро на такую эвакуацию.

Такое заявление Арсен Аваков обнародовал в своем Facebook.

"Заказываю в погранслужбе табличку- аналитику, к ночи получаю - и хочется материться… И вот почему: 13-го марта президент Зеленский обратился к украинцам вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией, а тут смотрю - каждый третий вернувшийся вчера на этом скандальном специально организованном рейсе… улетели из страны на Бали... 13, 14, 15 марта. То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать" - написал глава МВД.

Он перечислил несколько итогов последней эвакуации.

1. МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением – со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР.

2. У тех, кто находится на обсервации в киевских отелях, возьмут материалы на ПЦР тест. Если вирус не выявят - полиция развезет каждого по домам под обязательство жесткой домашней изоляции и контролем со стороны полиции и санврачей.

3. Те, кто сбежал из автобусов и уклонился от обсервации, уже получили административные протоколы и будут оштрафованы на суммы до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет выявлен вирус - полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст.325 - вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет.

В тоже время, совершенно непонятно, как это все будет осуществляться на практике. Потому что до сих пор кроме скандальной истории с рейсом из Дохи никаких известных широкой общественности попыток отправить людей на принудительную обсервацию власти не предпринимали.

"Страна" уже писала о том, что через западную границу продолжают ехать тысячи украинцев и их никто на обсервацию не отправляет. А просто отпускают под обещание сидеть дома (что тоже, кстати, никто не проверяет).

Видеослужбы на Пасху

В Офисе президента сегодня заявили, что пасхальные богослужения в Украине покажут по телевидению. Пока только три украинских канала не дали ответа касательно прямых включений из церкви, однако переговоры с ними продолжаются.

Контроль на въезде в Киев

А вот скрининг на въезде в Киев, о котором сообщали в КГГА на выходных, пока не повальный, а выборочный. На блокпостах дежурит полиция и муниципальная стража. Въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются.

Так по крайней мере говорили в мэрии. Хотя по факту никто никого не останавливает и температуру не меряет.

При этом в КГГА не исключили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации - термометрия на въездах будет обязательной. Однако как это сделать - не уточнили. Учитывая поток транспорта, это вызовет полный коллапс и гигантские пробки на подъездах к столице.