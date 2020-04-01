1 апреля, в День смеха, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявил о выходе из фракции и создании новой - под названием "За Владимира Зеленского".

Такую шутку Качура опубликовал на странице в Facebook.

"Я заявляю о выходе из фракции "Слуга народа" вместе со 120 народными депутатами. Мы создаем новую фракцию "За Владимира Зеленского". Открытые учредительное собрание и презентация новой фракции состоятся в 12:00 07.04 на площади Конституции в Киеве", - написал Качура.

Скриншот: Facebook/ Олександр Качура

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что сегодня, 1 апреля, отмечают неофициальный праздник День дурака или День смеха, в который принято подшучивать над другими.