На 17 тысяч гривен суд оштрафовал жителя Сум за поход в продуктовый магазин без защитной маски во время коронавирусного карантина. Об этом сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

Уточняется, что вечером 30 марта мужчина пришел в магазин "АТБ" без средств защиты.

"1 апреля 2020 мужчину, который находился в помещении продуктового магазина без маски, Заречный районный суд города Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина и наложил на него штраф в размере 17 тысяч грн", - говорится в сообщении.

В судебном заседании мужчина не отрицал, что был в магазине без маски. Кроме штрафа ему также придется оплатить и судебные расходы в размере 420 грн 40 копеек в пользу государства.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней.

Как разъяснили в суде, что мужчина нарушил п. 2 а решения исполнительного комитета Сумского горсовета №172 от 27.03.2020, которым на территории Сумской городской объединенной территориальной общины запрещено находиться в общественных местах, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты.

Таким образом он совершил правонарушение предусмотренное статьей 44-3 КУоАП (нарушение правил карантина).

Ранее "Страна" писала о том, что из отеля "Казацкий" в Киеве сбежали более 60 изолированных украинцев, они заплатят штраф в 17 тысяч за каждый выход.

Также мы сообщали, что во Львовской области на 17 тысяч гривен впервые оштрафовали нарушителя карантина, торговавшего с колес.