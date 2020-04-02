Сегодня Москва уже четвертый день находится в режиме изоляции всех горожан.

Десять дней назад "Страна" готовила большой текст о том, как в России борются с эпидемией коронавируса. На тот момент жизнь людей практически не изменилась. Но сейчас ситуация предельно иная.

С понедельника, 30 марта, мэр столицы Сергей Собянин обязал всех самоизолироваться дома. На нарушение его приказа грозит штраф.

В Москве только официально проживает более 12,5 миллионов человек, это самый большой город Европы. Что в нем происходит в условиях тотальной изоляции читайте в нашем материале.

Москвичей наказали за поход на шашлыки

На минувшей неделе Владимир Путин выступил с обращением к нации. В качестве одной из мер борьбы с Covid-19 им были введены общегосударственные выходные с 28 марта по 5 апреля (по слухам, их продлят еще минимум на одну неделю).

Первый день такого карантина пришелся на субботу. Он был первым в году, когда пришло настоящее тепло. Днем воздух прогрелся до +17 градусов, светило солнце. Москвичи решили не упускать возможность и массово пошли на шашлыки.

Уже на следующей день, в воскресенье вечером, мэр Сергей Собянин опубликовал решение о серьезном ужесточении карантина. Оно было введено потому, что по-хорошему дома люди сидеть не захотели.

Собянин разрешил москвичам покидать квартиру в пяти случаях (эти же ограничения распространились и на всю область):

обращаться за экстренной помощью,

ехать и возвращаться с работы,

ходить за покупками в ближайшие к дому продуктовый и аптеку,

выгуливать домашний животных не дальше, чем 100 метров от подъезда,

выбрасывать мусор.

На втором пункте - работе - остановимся подробнее. Ездить туда можно только тем, у кого непрерывное или жизнеобеспечивающее производство: медики, силовики и оборонка, чиновники, сотрудники заводов, продавцы супермаркетов. Торговые и офисные центры, салоны красоты - все теперь на замке.

Один из торговых центров Москвы. Фото: Интерфакс

Накануне карантинных выходных, учрежденных Путиным, работники важных производств получили справки. В них было указано (к примеру): гражданин Иван Иванов работает на мясокомбинате в должности технолог и посещает работу в указанный период. Фактически только такие люди сегодня могут перемещаться по Москве.

Важное отличие по сравнению с Киевом - весь общественный транспорт в Москве и в области продолжает работу. Он ходит почти пустым (пассажиропоток в метро снизился на 83%). Но его не останавливают - чтобы всем, кому надо на работу, туда доехали.

Московское метро. Фото: Интерфакс

Все остальные не могут передвигаться по городу без крайней необходимости - независимо от того, на личном транспорте или общественном. Мосгордума ввела штраф за нарушение режима самоизоляции для граждан - 4 тысячи рублей (1450 гривен), при повторном нарушении - 5 тысяч рублей (1800 гривен).

То есть на деле москвич может ходить и ездить по городу. Но если его остановит полицейский и гаишник, придется доказать, что причина его выхода из дома была уважительной. И такие проверки уже осуществляются.

Московская власть быстро поняла, что справки с места работы для перемещения по городу нарисовать себе могут многие. Поэтому теперь все предприятия, которые должны работать, подают местным чиновникам списки своих сотрудников. На сайте москвича в персональном кабинете у таких гражданин появляется QR-код. В случае остановки и проверки нужно предъявлять уже его, а не бумажку, которую можно подделать.

Как москвичи живут на самоизоляции

То ли введение штрафы, то ли ухудшение погоды (в город опять вернулись снег и мороз) побудили москвичей действительно сидеть дома. Продолжают дистанционно обучаться школьники и студенты.

Сервис Яндекс.Пробки уже который день показывает "0 баллов" - нереальный ранее показатель для глаза москвичей.

Город с населением более 12,5 миллионов опустел. Нет людей ни на Красной, ни на Манежной площадях, где обычно полно народа в любую погоду.

Красная и Манежная площадь. Оба фото: Интерфакс

В магазинах нет дефицита продуктов. Все, что можно было купить раньше, есть в продаже и сейчас. Но людей в магазинах очень мало: или москвичи уже скупились на ближайшие месяцы, или поняли, что поставки продолжают работать в обычном режиме.

Бизнес начинает подстраиваться под карантин. Популярный интернет-магазин Lamoda, продающий одежду и обувь, стал доставлять еду. Производитель носков с веселыми рисунками Funny socks начал шить маски. Цветочные магазины закрыты, но на многих висит надпись: если вам нужен букет, звоните по такому-то телефону - принесем. По предварительным оценкам, продажи в Сети увеличились на 20%.

Меняется и работа промышленности. Например, московский завод, выпускающий муку, перестал продавать ее на экспорт за границу - всю продукцию оставляют в городе. Завод по производству духов перестал делать парфюмы и переключился на антисептики, которых все равно не хватает.

После введения карантина самыми дефицитным товарами в Москве стали антисептики и маски - в аптеках их уже нет, сложно заказать и по Интернету. Хотя власть то и дело отчитывается, что продолжает наращивать их объемы.

Многие москвичи, следуя советам, стали делать санитайзеры своими руками. Но в России с этим есть проблема. Уже три года в стране запрещена продажа этилового спирта в розницу - главного компонента антисептика (потому что он стоил дешевле водки и его скупали в аптеках для производства самогона и употребления). Поэтому для самодельных антисептиков люди покупают борный и муравьиный спирт, Хлоргексидин. Публично власти не объявляли, что продажа этого товара ограничена, но по факту в аптеках продают его по две баночки в одни руки.

Как и в Украине, российские телешоу теперь снимаются без зрителей в студии. Многие онлайн-площадки, где можно посмотреть кино и мультики, сделали к своему контенту бесплатный доступ.

Развлекают граждан, как могут, и артисты. Юморист Семен Слепаков выпустил ироничную песню о коронавирусе с использованием нецензурной лексики. Ее лейтмотив, мол, раньше в стране все было плохо, но пусть все будет как прежде, лишь бы вирус отступил.

Первый канал запустил развлекательный флешмоб #Танцуем дома - под песню Little Big Uno, с которым россияне должны были поехать на Евровидение-2020. В соцсети уже тысячи таких домашних видео:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Хорошое настроение-залог здоровья Публикация от Maxim Sushinsky (@maxim_sushinskiy) 22 Мар 2020 в 2:02 PDT

Телеканал "Россия 24" временно называется "Сидим дома 24", их журналисты выходят на связь из своих квартир.

Сколько еще москвичам сидеть дома 24/7 - неизвестно.

Сегодня "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники в правительстве написал, что еще и следующая неделя также будет объявдена нерабочей.

Накануне на совещании президента Владимира Путина с членами правительства с предложением о продлении нерабочего периода в России выступили глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова. При этом из слов Поповой выходило, что недостаточно не только 7 дней канрантина, но и 14-ти. "Четырнадцать дней тоже недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше", - сказала Попова.

Заболевший врач Коммунарки и Путин в самоизоляции

На момент подготовки материала в России заболели коронавирусом 2 777 человек. Скончались - 25, выздоровели - 190.

Медики отмечают, что все умершие в Москве были пожилыми людьми от 61 до 74 лет с сопутствующими заболеваниями, в том числе кардиосклерозом, гипертонической болезнью, сахарным диабетом.

Большинство заразившихся в России - москвичи - 1880 человек, из них около 550 человек находятся дома.

Теперь при запросе любой больницы Москвы в поисковике выдает сообщение Роспотребнадзора - "Если вы заболели, оставайтесь дома..."

На днях в Минздраве РФ утвердили методику расчета выплат медиков, которые непосредственно борются с коронавирусом:

врачи, работающие в стационарах, могут получить доплату в размере 100% среднемесячного дохода за 9 месяцев,

врачи скорой - плюс 80%,

средний медперсонал - плюс 50%,

младший медперсонал - плюс 30%.

Для понимания абсолютных чисел средняя зарплата московских врачей общей практики и терапевтов, по данным 2019 года, составила 121 700 рублей на руки (40 тысяч гривен). С учетом стопроцентной доплаты они могут получить 80 тысяч в пересчете на гривны.

Вот-вот в Москве открывается новый инфекционный центр, который возводят за пару месяцев. Там, указывается на сайте вакансий, врачу-инфекционисту предлагают заработную плату до 375 тысяч рублей в месяц (136 тысяч гривен), анестезиологу-реаниматологу — до 450 тысяч рублей в месяц (163 тысячи гривен). Медработников в центр приглашают "на временную работу по срочному трудовому договору", поэтому увольняться им не нужно.

Одна из последний громких новостей - Covid-19 подхватил главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, где лежит больше всего заболевших коронавирусом москвичей.

За неделю до установления диагноза Проценко встречался с Владимиром Путиным, Сергеем Собяниным, главным санврачом РФ Анной Поповой и другими высокопоставленными чиновниками. Как известно, инкубационный период у коронавируса - 14 дней. Соответственно, люди провели параллель - руководство страны и столицы тоже могло заболеть.

Врачи, Владимир Путин и Денис Проценко (обведен кружком). Справа от него мэр Собянин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тут же заявил, что Путин регулярно сдает экспресс-тесты, с ним все нормально.

Однако сегодня стало известно, что президент России тоже самоизолировался: он работает на дому и перестал пожимать руку при встрече. Также на фото ниже видно, что он пользуется антисептиком, который стоит на рабочем столе.

Владимир Путин проводит видеоконференции дома. Фото с сайта Кремля

Россияне не перестают обсуждать, что страна оказывает помощь другим государствам: сначала - Италии, а теперь и США. 1 апреля российский военный самолет вылетел в Штаты, сообщили в Минобороны. На борту для американцев медицинские маски и оборудование. Отношение к этой помощи неоднозначное - некоторые поддерживают (Россия показывает свой гуманизм), другие не понимают зачем помогать другим странам, если идет эпидемия в собственном государстве.

На минувшей неделе "Страна" поинтересовалась у пресс-службы Путина, рассматривают ли в Москве возможность помощи и Украине в борьбе с Covid-19. Нам ответили так: "Чтобы рассмотреть вопрос, нужно, чтобы украинская сторона так или иначе озвучила России свои потребности. До сих пор никто ничего нам не говорил".

В регионах запрещают продажу алкоголя и въезды в города

Вслед за Москвой и областью обязали своих жителей самоизолироваться почти во всех регионах. Но некоторые области ужесточили меры еще больше.

Рамзан Кадыров сегодня первым из регионах глав объявил о закрытии границ Чечни на въезд и выезд.

В Сочи отелям и здравницам запрещено бронировать номера и заселять туристов. В Краснодаре создали мобильные отряды, куда входят казаки и полиция. Они организовали патрулирование и "возвращают жителей на постоянное место проживания". Через Краснодар запрещено проезжать транзитом - въезды в город перекрыли.

В Хакасии с сегодняшнего дня спиртное разрешили продавать только с 10:00 до 15:00, а в Башкирии - запретили с 18:00 до 10:00. В нескольких регионах Якутии алкоголь теперь нельзя купить вообще.

А в Псковской области запретили выходить на улицу несовершеннолетним детям без сопровождения родителей. Подобные меры готовятся ввести и ряд другиз регионов.

Тем временем, Россия, как и Украина, продолжает эвакуировать своих граждан из-за границы. Россиян домой отпускают не под честное слово. Помимо расписки об обязательстве полностью самоизолироваться им велели вести дневник здоровья на портале "Госуслуги". Прибывшие в страну должны писать там о своем самочувствии и подтверждать свое местонахождение.