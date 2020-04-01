Анонсированные президентом Зеленским выплаты дополнительной тысячи гривен пенсионерам, получающим меньше 5000 гривен начнутся с 14 апреля. Это произойдет при условии успешного голосования депутатов Рады за новый бюджет на грядущем заседании парламента.

Об этом в ходе заседания Кабмина в среду, 1 апреля, заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Мы проведем эти выплаты сразу, когда будут внесены изменения в государственный бюджет и утверждены необходимые финансовые документы. Если все это произойдет, то уже с 14 апреля 2020 года Пенсионный фонд начислит все эти выплаты и люди получат эти выплаты", - сказала министр.

Напомним, что сегодня Кабмин также рассматривал возможность ужесточения ограничительных мер в связи с активным распространением коронавируса в Украине. Нововведения предполагают изоляцию людей старше 65 лет.

Также мы писали, что украинское правительство решило упростить процедуру предоставления субсидий украинцам, которые из-за карантина стали безработными.