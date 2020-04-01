Кабинет министров Украины усилит карантин для того, чтобы остановить распространения коронавируса. Ограничения коснутся работы транспорта, режимов самоизоляции и обсервации. кабмин обещает доработать решение уже к четвергу, 2 апреля.

Соответствующее решение правительство приняло инициативе нового министра здравоохранения Украины Максима Степанова на заседании 1 апреля, сообщает прес-служба МОЗ.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование человек в возрасте от 60 лет", - заявил министр.

Также Степанов предложил ограничить посещение парков и зон отдыха, остановить работу общественного транспорта.

Как добавил глава Минздрава, новая команда министерства тесно сотрудничает со всеми ведомствами и органами власти, чтобы в течение дня доработать постановление и учесть позиции всех сторон. Он обхяснил, что доработанное решение Кабмин представит уже в четверг, 2 апреля.

"Мы работаем фактически в круглосуточном режиме, чтобы в результате выйти на качественный документ, который действительно поможет бороться с коронавирусом в Украине", - резюмировал Максим Степанов.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

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