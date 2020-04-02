Президент Польши Анджей Дуда отказался от визита в Украину 13 апреля из-за эпидемии коронавируса.

Об этом Министерство иностранных дел сообщило "Украинским новостям".

"МИД Украины сообщает, что приезд Президента Республики Польша Анджея Дуды в Украину для чествования памяти польских жертв Катынского преступления не состоится ввиду ситуации с распространением в мире коронавирусной болезни COVID-19", - указано в сообщении.

Пока что неизвестно, остаются ли в силе переговоры с Польшей, запланированные на 13 апреля или будут перенесены.

Отметим, 18 марта Зеленский созвонился с польским президентом. Стороны обсудили общие действия по предотвращению распространения коронавируса.

Напомним, ранее ожидалось, что 13 апреля в Харьков с визитом приедет президент Польши Анджей Дуда по случаю 80-й годовщины Катынского военного преступления, когда в апреле-мае 1940 года НКВД СССР по приказу Иосифа Сталина расстрелял 22 тыс. поляков в Катынском лесу (Смоленская область России) и ряде лагерей и тюрьм на террритории Беларуси и Украины, включая Харьков.