В Офисе Президента рассматривают возможность развертывания мобильных госпиталей для оказания своевременной помощи зараженным коронавирусом пациентам.

Такой информацией поделилась администрация Зеленского в среду, 1 апреля, по итогам ежедневного селекторного совещания.

"Во время совещания также обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Четыре таких учреждения уже работают в зоне проведения Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на сегодняшнем совещании президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров составить список малоимущих украинцев для предоставления им финансовой помощи во время карантина.

Также сегодня заседание провело и правительство. Министры выступили за ужесточения мер карантина в Украине. Таким образом под запрет могут попасть прогулки в парках, а людей старше 60 лет обяжут остаться на самоизоляции.