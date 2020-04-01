Украинцы начнут платить 7 евро раз в 3 года за разрешение въезда на территорию стран Европейского Союза не раньше 2022 года. Таким образом введение обязательного взноса за дополнительную проверку для въезжающих в Шенгенскую зону для туристических, деловых, транзитных или медицинских целей для украинцев решили отложить.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой ETIAS (Европейская информационная система авторизации путешествий).

Выдача такого разрешения на путешествие будет занимать до 10 минут в случае отсутствия замечаний у правоохранительных органов ЕС.

За каждое обращение путешественник должен будет заплатить комиссию в размере 7 евро (для лиц младше 18 и старше 70 лет - бесплатно).

Гражданам Украины рекомендуется заполнять заявление на сайте ETIAS за 96 часов до даты отъезда.

При этом отмечается, что это разрешение не является аналогом виз, также важно, что при наличие визы, оформлять разрешение не нужно.

В случае отказа во въезде через ETIAS лицо имеет право подать апелляцию на решение системы.

Отмечается, что некоторым заявителям, возможно, придется подать дополнительные документы и принять участие в личном собеседовании, чтобы получить разрешение.

На сайте говорится, что предварительная авторизация позволит ЕС заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять угрозу, и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС.

Ранее "Страна" писала о том, что консульства Украины перестали выдавать визы иностранцам.

Также мы сообщали, что за границей 30 украинцев проходят лечение от коронавируса.