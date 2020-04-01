Кличко призвал правительство закрыть парки и попросил киевлян " не шастать" по городу
Виталий Кличко призывает Кабинет Министров Украины еще больше усилить карантинные меры. Так, он предлагает ввести ограничения на посещение гражданами парков, скверов, а также детских площадок.
Об этом он сказал на брифинге в среду, 1 апреля.
"Хочу обратиться к правительству: примите пожалуйста шаги, которые помогут власти на местах контролировать меры ограничений, примите жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работы некоторых предприятий", - сказал Кличко.
Он также призвал киевлян прекратить "шастать" без необходимости.
Напомним, в Киеве за прошлые сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25 человек до 132.
Видео: YouTube/NEWSONE
Ранее "Страна" писала, что под запрет могут попасть прогулки в парках, а людей старше 60 лет отправят на самоизоляцию.
Также мы рассказывали, что пик коронавируса в Украине будет на Пасху, готовится усиление карантинных ограничений.