Виталий Кличко призывает Кабинет Министров Украины еще больше усилить карантинные меры. Так, он предлагает ввести ограничения на посещение гражданами парков, скверов, а также детских площадок.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 1 апреля.

"Хочу обратиться к правительству: примите пожалуйста шаги, которые помогут власти на местах контролировать меры ограничений, примите жесткие ограничения посещения парков, скверов, детских площадок, работы некоторых предприятий", - сказал Кличко.

Он также призвал киевлян прекратить "шастать" без необходимости.

Напомним, в Киеве за прошлые сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 25 человек до 132.

Видео: YouTube/NEWSONE

Ранее "Страна" писала, что под запрет могут попасть прогулки в парках, а людей старше 60 лет отправят на самоизоляцию.

Также мы рассказывали, что пик коронавируса в Украине будет на Пасху, готовится усиление карантинных ограничений.