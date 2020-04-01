"Страна" спросила у нардепов из фракции "Слуга народа" о том, чем может закончиться для Украины и ее экономики возможное продление тотального карантина после 24 апреля, а также не упадет ли из-за этого рейтинг Зеленского и его команды.

Ирина Верещук:

"Я поклонница жестких методов, но на короткое время. Если есть возможность остановить пик заболеваемости или вообще его предотвратить до того момента, как медицина из-за количества больных не будет справляться, то карантин нужен. Но я абсолютный противник мер, которые растягивают время карантина. Представители малого и среднего бизнеса теряют средства для существования, а государство не может обеспечить им поддержку.

Вернулось очень много наших заробитчан, у них есть только средства на определенный период, а это дополнительная нагрузка. Мы рассчитывали на одно количество людей, а сейчас еще больше людей будет нуждаться в государственной помощи. И они точно будут обращаться. И в какой форме они будут обращаться? Это уж как повезет. Эта форма может быть совсем не такой, как нравится государству. Могут быть бунты, мародерство, когда люди будут штурмовать магазины, не дай Бог. Поэтому я за то, чтобы сделать все, что можно до 24 апреля.

Если есть запрет в передвижениях, то этот запрет касается всех, а не то, что мы видим: одни не выходят на улицу, а другие прорываются и не выполняют указание сидеть в изоляции. Это недопустимо. Нужно делать так, чтобы карантин действовал, либо не называть это карантином и не ограничивать людей.

Упадет ли рейтинг власти, зависит от государства: если карантин будет продлен, то это должно быть продумано с ограничением для групп риска. К этому нужно подойти гибко. Нужен динамичный анализ количества больных. Те меры, которые оправдывали себя месяц назад, сейчас неактуальны. Принимая решения, нужно анализировать, что государство не получит налоги, таможенных платежей, мы не получим полбюджета. Только через анализ и реальное исправление ошибок это будет работать".

Александр Куницкий:

"Карантин в таком виде, в каком он сейчас, продолжать не стоит. Нужно его смягчить. Нужно учитывать финансовое положение людей, в таких условиях они долго не протянут, потому что банально заканчиваются деньги. Но нужно быть ответственными, не забывать о мерах предосторожности и соблюдать социальную дистанцию. Понять, что государство не вводило эти меры для себя, а все-таки они направлены на сохранение здоровья людей.

Когда речь идет о жизнях людей, неважно, чей рейтинг будет падать. Главное - сохранить здоровье граждан, а что там упадет или встанет - вопрос вторичный. Денег нет, но нужно искать варианты, правильно распределять финансы. Все-таки вопрос здоровья нации и сохранения жизни в приоритете. Нужно искать пути решения, чтобы люди могли потихоньку зарабатывать деньги и как-то существовать".

Кирилл Нестеренко:

"Нужен фонд, который будет максимально компенсировать людям заработные платы. Я общаюсь с людьми из разных сфер, так вот у них запасов осталось на пару недель, у кого-то - максимум на месяц. Самым страшным может быть не коронавирус, а голодные люди, у которых дома семьи, и они будут вынуждены пойти на грабежи, мародерства. Инстинкт самосохранения будет подталкивать. Важно этого не допустить и выровнять баланс.

Я был готов свои депутатские зарплаты пожертвовать в этот фонд. Ну как нет денег? Есть. Если глобально рассматривать, то даже ситуация с МВФ настолько нагнетенная, мы бы сами справились, просто нужно перестроиться. Хотя бы минимально обеспечивать людей едой, чтобы переждать этот тяжелый момент. Запасов еды у нас столько, что мы всю Европу можем прокормить. Если закрыть весь экспорт, то многие страны завоют и начнут с нами считаться. Я пока не вижу альтернативного плана со стороны Кабмина, чтобы дать что-то людям взамен, поэтому карантин ослабят".

Юлия Яцык:

"К сожалению, финансовое состояние наших граждан не настолько большое, чтобы позволить прожить карантин безболезненно. Большинство людей живет от зарплаты до зарплаты, поэтому такой неожиданный карантин - тяжелый, а впереди еще несколько месяцев жестких условий.

Некоторые категории работников должны работать. Возможно, это не будет касаться частных предпринимателей, которые осуществляют розничную торговлю и постоянно общаются с людьми, включая ТРЦ. Но производства, которые обеспечивают значительные поступления налогов и много рабочих мест, должны работать. Я из Запорожья, а это город, где много бюджето-строительных производств. Поэтому, чтобы не допустить упадка этих предприятий, нужно возобновить их работу. Но большой вопрос - как организовать доставку работников на эти предприятия, это ведь снова приведёт к большому скоплению людей.

Не думаю, что продление карантина приведет к падению рейтинга президента и нашей партии, потому что люди с пониманием относятся к угрозе коронавируса. Есть другие антирейтинговые действия. Например, непопулярные законопроекты, которые все-таки принимают ночью (речь видимо идет о законе по продаже земли, - Ред.)".

Напомним, 25 марта Кабмин на 30 дней продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля по всей Украине.

А вчера главы МВД Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине завершится в лучшем случае 15 мая.