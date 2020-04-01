Так как на Пасху в Украине ожидается пик заболеваемости Covid-19, власти решили привлечь украинские телеканалы к трансляции богослужений в прямом эфире. Таким образом Офис Президента надеется уберечь людей от похода в церкви, где из-за большого скопления верующих в праздничные дни, велик риск заразиться коронавирусом.

Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба администрации Зеленского.

"Для предотвращения этого (скопления людей в церквях - Ред.) власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений", - говорится в сообщении.

По словам представителей Офиса Президента, пока только три украинских канала не дали ответа касательно прямых включений из церкви, однако переговоры с ними продолжаются.

Напомним, по последним данным в Украине зафиксировано 669 подтвержденных случаев коронавируса. От осложнений умерли 17 человек.

Ранее мы писали, что почти треть украинцев считает неэффективной реакцию президента Украины Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в стране.