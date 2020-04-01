В разгар коронавирусного карантина Офис генерального прокурора объявил тендер по закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец на 390 тысяч гривен. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на данные в системе публичных закупок ProZorro.

Уточняется, что тендер объявлен 27 марта, а аукцион состоится 14 апреля. Офис генпрокурора хочет купить 36 тысяч рулонов туалетной бумаги "Обухов", 900 упаковок (в упаковке 4 шт.) двухслойной туалетной бумаги DoDomy (в сумме 36,9 тысяч рулонов), 200 упаковок трехслойной туалетной бумаги Zewa Delux, 5 600 упаковок бумажных полотенец и 2 000 пачек салфеток.

Скриншот из ProZorro

Ранее "Страна" писала о том, что эксперт объяснил, почему в странах на карантине люди закупают туалетную бумагу в диких количествах.

Также мы сообщали, что вооруженные грабители украли в Гонконге сотни рулонов туалетной бумаги, ставшей дефицитом из-за коронавируса.