Кабинет Министров поддержал распоряжение президента украины Владимира Зеленского по созданию еще одной делегации от Украины. Она будет участвовать в переговорах с Международным банком реконструкции и развития.

Кабинет министров принял такое решение на заседании правительства в среду, 1 апреля.

Делегация должна договориться о кредите в размере 150 млн долларов. Предполагается, что соответствующие средства будут направлены в специальный фонд государственного бюджета и пойдут на повышение социальных выплат.

Из этого кредита 50 млн будут направлены на поддержку людей в условиях распространения COVID-19.

Напомним, что Кабинет министров пересчитал размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве. Они индексируются по коэффициенту пересчета в размере 1,11. Также правительство выделило средства для выплат семьям погибших и пострадавших в АТО.

Также мы рассказывали, что Кабмин установил единовременное пособие в сумме 1 000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5 000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.