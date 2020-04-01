Почти треть украинцев считает неэффективной реакцию президента Украины Владимира Зеленского на угрозу распространения коронавируса в стране, 46% не удовлетворены действиями Министерства здравоохранения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, 25-30 марта социологи опросили две тысячи респондентов старше 18 лет, проживающих по всей стране, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Оказалось, что 30% опрошенных считают неэффективной реакцию президента Владимира Зеленского на угрозу распространения Covid-19 в Украине, 56% дают его деятельности в этом направлении положительные оценки. Любопытно, что еще в середине марта недовольных было больше - 39%.

Что касается Министерства здравоохранения, то 38% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 46% - неэффективными. Число удовлетворенных реакцией Минздрава на угрозу коронавируса с середины до конца марта возросло на 5%.

Сообщается, что 37% респондентов считают деятельность МВД касательно противодействия коронавирусу эффективными, 33% - неэффективными, 30% - не смогли их оценить.

44% опрошенных затруднились оценить деятельность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в части борьбы с Covid-19. Еще 30% респондентов оценили его действия как эффективные, 26% - как неэффективные.

При этом любопытно, что почти 70% украинцев считают введенный карантин эффективным, четверть дает противоположные оценки. Несколько чаще неэффективными считают карантинные мероприятия жители юга и востока, молодые опрошенные и мужчины. При этом почти 80% респондентов поддерживают решение правительства о продлении карантина до 24 апреля.

Скриншот: ratinggroup.ua

Между тем, в Офисе президента заявили, что пик коронавируса в Украине будет на Пасху, готовится усиление карантинных ограничений.

Также мы писали, что по данным опроса, на чрезвычайное положение согласны 49% украинцев, 43% против.