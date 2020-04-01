Во вторник, 31 марта, в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) на встрече с руководителями сетей АЗС пришли к соглашению о дальнейшем снижении стоимости топлива.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Как сообщается, что в течение трех месяцев Комитет собирает и анализирует информацию о рынке нефтепродуктов в Украине. Отмечается, что поводом к углубленному изучению послужило несоответствие цен на стелах АЗС влияющим на них факторам: обвал цен на нефть, постепенное удешевление опта, укрепление курса гривни зимой и сокращение спроса в марте. В результате с 5 декабря, когда АМКУ выдал первые рекомендации сетям АЗС, цены на бензины и дизтопливо снизились в среднем на 13%.

27 марта АМКУ вызвал для дачи пояснений руководство пяти розничных сетей из-за цен на нефтепродукты. В Комитете считают, что потенциал снижения розничных цен на бензин составляет 3-5 грн/л.

По результатам встречи 31 марта, руководители сетей подтвердили, что "условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть". При этом в Комитете обещают и дальше следить за соблюдением конкурентного законодательства на рынке топлива.

Как сообщает Enkor, сегодня, 1 апреля, средняя розничная цена бензина и дизельного топлива снизилась на 9-10 коп за литр. В частности, бензины и ДТ в сети Shell (123 АЗС) подешевели на 95 коп./л, до 22,85 грн/л за А-92 и 24,45 грн/л за А-95 и 23,41 грн/л за ДТ. Сеть Chipo (54 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 24 коп./л.

На станциях Параллель бензин и ДТ подешевели на 1 грн/л. На 1 грн/л снизили цены в сети Фактор, а на ДТ - на 10 коп./л. В сетях Автотранс, SUN OIL, Mango и Авантаж 7 топливо подешевело на 40–80 коп./л.

По информации издания, на предыдущей неделе (23–27 марта) цены на АЗС в среднем снизились на 1 грн/л. После обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6–9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 15%-я девальвация гривни.

Напомним, в начале марте в Антимонопольном комитете прогнозировали снижение цен на бензин на украинских АЗС.

Также мы писали, что мировые цены на нефть перешли к снижению после короткого всплеска.