НАБУ закрыло дело против бывшего президента Украины Петра Порошенко о спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных у Януковича.

О прекращении уголовного производства сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины, передают "Украинские новости" в среду, 1 апреля.

Стоит отметить, НАБУ расследовало возможное подстрекательство со стороны бывшего главы государства к растрате средств офшорной компании Wonderbliss Ltd путем спецконфискации 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах беглого президента Виктора Януковича и его окружения. Дело было начато по решению суда, в который обратилось руководство кипрской оффшорной компании.

При этом производство было закрыто еще 20 марта за отсутствием признаков уголовного преступления в действиях Порошенко.

Дело расследовалось по части 5 ст 27 (виды соучастников) и части 5 ст 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Ранее юрист Андрей Портнов заявил о сговоре "Слуги народа" с Порошенко по поводу голосования в Раде за ряд важных законопроектов. По мнению правозащитника, его информация подтвердилась, так как партия бывшего президента "Европейская солидарность" проголосовала за законопроект о рынке земли.

Ранее мы писали, что в марте Порошенко неожиданно прибыл в Государственное бюро расследований, где его допросили по делу о захвате власти и фальсификациях при назначении главы Кабмина в 2014 году