Известный обозреватель New York Times, трехкратный обладатель Пулитцеровской премии Томас Фридман, в то время, как в США продолжает распространяться коронавирус, написал колонку "Вернуть Америку назад на работу". В ней он дает рецепт, как не угробить экономику во время коронавируса. По его словам, вернуться к нормальной жизни можно за пару недель, а не месяцев, а на кону - экономика и система здравоохранения.

Разбирались, о чем Фридман написал в своей статье, которая успела стать нашумевшей.

"Доктор Джон П. Йоаннидис, эпидемиолог и один из директоров Стэнфордского инновационного центра мета-данных, в своем эссе на statnews.com за 17 марта отметил, что у нас до сих пор нет четкого представления о смертности от коронавируса среди населения. Впрочем, если взглянуть на некоторые наши самые доступные пока фактологические данные, то этот уровень может достигать 1%, а может даже ниже", - пишет Фридман.

В таком случае, по мнению Йоаннидиса, закрытие всего мира, которое будет иметь потенциально впечатляющие социальные и финансовые последствия, может оказаться совершенно иррациональным.

"Это словно на слона напал домашний кот. И в попытках бежать от этого кота, слон в конце концов прыгает со скалы и умирает", - цитирует эпидемиолога Фридман.

С ним солидарен доктор Стивен Вульф, почетный директор Центра общества и здоровья в Университете Содружества Вирджинии.

"Такой общественный ответ на Covid-19 как закрытие бизнеса и блокировка сообществ может потребоваться для сдерживания распространения вируса в обществе, но может и нанести вред здоровью другим способом, что приведет к смерти людей. Представьте себе пациента с болью в груди или инсультом, что вот-вот случится, то есть когда для спасения жизни скорость превыше всего, а он колеблется, звонить ли 911, опасаясь, что подхватит коронавирус. Или больного раком, вынужденного отложить химиотерапию, так как учреждение закрыто. Или пациента с развитой эмфиземой, который умирает из-за отсутствия оборудования с вентилятором", - написал Вульф в своем эссе.

А представьте, добавляет от себя Фридман, стресс и психологические недуги могут прийти - и уже пришли - от закрытия нашей экономики, что повлекло за собой массовые увольнения.

По мнению Фридмана, который общался со многими специалистами в медицине самый действенный способ борьбы с коронавирусом - двухнедельный карантин для всех и изоляция зараженных.

Фридман - один из многих сторонников мнения, что большинство людей должны переболеть коронавирусом, чтобы получить иммунитет.

"Я уверен, что нам нужно меньше стадного мышления и больше стадного иммунитета. Либо мы позволим многим из нас получить коронавирус, выздороветь и вернуться к работе - при этом мы делаем все возможное, чтобы защитить наиболее уязвимых. Или мы на несколько месяцев закроемся, чтобы попытаться спасти всех и каждого от этого вируса - независимо от группы риска - и убить многих людей другими способами, убить нашу экономику и, возможно, убить наше будущее", - высказался обозреватель.

Напомним, что США вышли на первое место в мире по числу умерших от коронавируса за сутки.

Также мы писали, что на брифинге в Белом доме глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предупредил, что Covid-19 может вызвать новую волну эпидемии уже к осени 2020 года.