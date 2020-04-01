Украина может предоставить Италии своих врачей и спирт для медицинских нужд на фоне пандемии коронавируса. Сегодня глава МВД Арсен Аваков на ежедневном совещании у президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса обсудил такую возможность с гарантом.

Об этом сообщается в пресс-службе Офиса президента.

В рамках встречи у президента Владимира Зеленского, Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Некоторые страны уже предоставили такую помощь.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - заявил Зеленский в ходе совещания.

В свою очередь, Аваков предложил также поставить в Италию партию спирта для медицинских нужд, так как в стране на фоне обострения пандемии коронавируса сейчас наблюдается дефицит дезинфицирующих средств.

Напомним, в Италии, где число заболевших коронавирусом превысило отметку в 100 000 человек, 63 врача умерли от Covid-19.

Как сообщала "Страна", за последние сутки в Италии от коронавируса умерли 837 человека. Общее количество жертв вируса составило 12 428 человек. Между тем темп роста числа заразившихся COVID-19 не увеличивается второй день подряд.