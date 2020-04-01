Кабинет министров собирается ввести в Украине более жесткие ограничения на время коронавирусного карантина. Под запрет могут попасть прогулки в парках, а людей старше 60 лет отправят на самоизоляцию. Об этом шла речь на заседании Кабмина в среду, 1 апреля.

"Что предполагается. Ввести эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных вмешательств - домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц старше 60 лет. Ограничить посещение парков и зон отдыха. Обеспечить приостановление общественного транспорта" - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ссылаясь на постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 11 марта №211, которым на территории Украины введены карантин и ограничительные противоэпидемические мероприятия.

По его словам, постановление готовилось по поручению президента Владимира Зеленского накануне вечером в срочном порядке.

"Есть большая просьба, чтобы не терять время, принять с доработкой в ​​течение одного дня", - добавил Шмыгаль.

У уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой возникли некоторые замечания по тексту постановления.

"Мы отработаем за сутки и с министром здравоохранения, и с и вице-премьером, который занимается информатизацией, для того, чтобы выписать это постановление (так), чтобы не нарушать права человека", - заявила Денисова. ,

В всою очередь премьер отметил, важность того, чтобы прописанные в постановлении нормы были юридически корректными.

"Поэтому берем сутки на доработку. При необходимости завтра у нас будет возможность провести внеочередное заседание - и давайте сейчас тогда его (постановление) дорабатываем", - сказал Шмыгаль.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре на период карантина закрыли все парки и запретили делать ремонты.

Также мы сообщали, что власти ожидают пик коронавируса в Украине на Пасху и готовят усиление карантинных ограничений.