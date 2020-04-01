Больше половины украинцев не смогут прожить на свои сбережения и месяца в случае утраты источника дохода (зарплаты или пенсии). 80% жителей страны боятся затяжного экономического кризиса, который может наступить в Украине из-за коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце марта социологической группой "Рейтинг".

Социологи 25 - 30 марта опросили две тысячи респондентов старше 18 лет, проживающих по всей стране, кроме временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

Оказалось, что 4% опрошенных уже потеряли работу после введения в стране карантина, 32% находятся в отпуске по собственному желанию.

При этом 63% респондентов отметили, что их сбережений при условии прекращения получения доходов хватит менее чем на месяц. 16% смогут прожить до двух месяцев, 7% - до трех месяцев, 6% - до полугода, 3% - до года и более.

Почти 80% опрошенных переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей взволнованы тем, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина переживает, что не смогут купить необходимые продукты (52% - не переживают из-за этого). Лишь 25% беспокоит то, что придется отменить важные события или поездки, сразу три четверти не переживают из-за этого.

Скриншот: ratinggroup.ua

Напомним, опрос социологической группы "Рейтинг" также показал, что 41% украинцев не видят для себя угрозы заразиться коронавирусом.

Кроме того, на чрезвычайное положение в связи с коронавирусом согласны 49% украинцев, 43% выступили против.