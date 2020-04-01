В Киеве за март было побито 12 температурных рекордов. А среднемесячная температура почти на 6 градусов превысила климатическую норму. Таким образом, первый месяц весны 2020 года стал третьим самым теплым мартом за 140 лет.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднемесячная температура марта в Киеве достигла +6,5 °С, что на 5,8 °С превышает климатическую норму. По количеству температурных рекордов нынешний март стал первым за историю наблюдений.

Самый холодный день был 24 числа, когда температура под утро опустилась до -4,5 ° С, а самое теплое время - 29 марта, когда температура после полудня достигла +19,4 °С.

Самой теплой оказалась первая декада, средняя температура которой достигла +7,6 °С, а холодной - третья, температура которой была +5,3 °С, что тоже странно с точки зрения метеорологии.

Март был скупым на осадки, за месяц их выпало лишь 15,2 мм, что составляет 39% климатической нормы.

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