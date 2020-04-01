В Днепре ужесточат правила коронавирусного карантина. С 3 апреля начнет действовать запрет на посещение парков и проведение ремонтных работ в многоквартирных жилых домах. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов в эфире телеканала "Украина-24".

Мэр Днепра посетовал, что в связи с потепление горожане стали чаще нарушать режим самоизоляции и посещать зоны отдыха. В связи с этим с пятницы, 3 апреля, в Днепре закрывают доступ в парки и другие зоны отдыха. По словам Филатова, жители города воспринимают это плохо, не понимают, но власти ведут разъяснительную работу.

Борис Филатов сообщил, что только за прошлые сутки Нацполиция и муниципальна варта оштрафовали на 17 тысяч грн пятерых нарушителей карантина.

Решение о запрете ремонтных работ в многоквартирных домах приняла городская комиссия департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций. Новостроек запрет не коснется.

"Ненормально, когда люди сидят на карантине, а им в ответ стучат молотками и перфораторами. Придется потерпеть", - заявил Филатов.

Напомним, в Днепре решили доставить верующим домой пасхальные наборы, которые централизовано освятят в церкви.

Также мы сообщали, что мэр Днепра заявил, что на кладбище для жертв коронавируса уже приготовили 400 могил.