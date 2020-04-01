Из отеля "Казацкий" сбежали более 60 изолированных украинцев, прибывших из-за границы. Заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что все, самовольно покинувшие обсервацию, будут платить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом он рассказал в прямом эфире, сообщает "112 канал".

"Мы не можем удерживать людей силой. Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно, будет оплачивать штраф 17 тыс. грн. Это наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. За каждый выход из-под обсервации, а по тем, кто сбежал один раз, будет контроль постоянный, будут платить по 17 тыс. грн за каждый выход", - заявил Геращенко.

По его словам, находящимся в изоляции украинцам удалось сбежать из-за законодательных неточностей. Однако в МВД не собираются ограничивать свободу граждан, так как они сами должны понимать серьезность своих действий и нести за них ответственность.

"Надо, чтобы наши граждане также понимали важность собственной ответственности за то, если они заражены вирусом, заразят кого-то еще, то в таком случае мы будем придавать их уголовному наказанию по ст. 325 КК. На сегодняшний момент наша позиция четкая – МВД не согласовывает ни один прилет ни одного чартера в Украину. Мы предлагаем всем нашим гражданам и требуем от вас, чтобы вы соблюдали условия обсервации", - добавил он.

Напомним, несколько человек, которые были помещены на обсервацию в отель "Казацкий", сбежали.