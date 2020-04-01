Почти половина украинцев ежедневно выходит из дома во время карантина (49%), при этом чаще всего причиной нарушения режима самоизоляции становятся походы в магазин.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

С 25 по 30 марта социологи опросили две тысячи респондентов старше 18 лет, проживающих по всей стране, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином. Еще треть респондентов отметили, что придерживаются частичных ограничений. Каждый десятый совсем не придерживается карантина.

По данным социологов, 18% украинцев во время карантина выходят из дома по нескольку раз в день, 31% - один раз в день. Еще 43% респондентов заявили, что покидают жилище раз в несколько дней, 7% - вообще стараются не выходить. Любопытно, что жители городов, женщины и старшие опрошенные чаще других групп склонны к ограничениям.

При этом главной причиной выхода на улицу является поход в магазин за продуктами (73%). Еще 28% респондентов заявили, что выходят из-за необходимости работы, столько же - для походов в аптеку. По 5-7% отметили, что выходят на улицу, чтобы прогуляться с детьми, ради занятий спортом, прогулок с домашними животными. По 3-4% выходят из встречи с друзьями и знакомыми, или для визита к врачу.

Также оказалось, что 35% респондентов, которые имели работу до карантина, продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений. Еще 29% опрошенных перешли на удаленку. 32% - находятся в отпуске по собственному желанию и только 4% - потеряли работу.

Скриншот: ratinggroup.ua

И несмотря на то, что половина украинцев продолжает ежедневно покидать дома, только 42% опрошенных отметили, что у них есть защитные маски в достаточном количестве, 39% - есть, но недостаточно, 19% - нет защитных масок вообще. Любопытно также, что 13% из тех, у кого все же есть маски, не надевают их, когда выходят на улицу.

57% заявили, что у них есть дома дезинфицирующие средства в достаточном количестве, 29% - есть, но недостаточно, 14% - нет.

Скриншот: ratinggroup.ua

Напомним, опрос социологов группы "Рейтинг" показал, что 41% украинцев не видят для себя угрозы заразиться коронавирусом.