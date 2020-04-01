Пик коронавируса в Украине будет на Пасху - Офис Президента. Фото: ОП

В Украине пик заражения коронавирусом ожидается на Пасху. В связи с этим по всей стране хотят обязать всех украинцев носить медицинские маски. 

Этот вопрос обсуждался на ежедневном селекторном совещании, которое проводил президент Владимир Зеленский.

"В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничении количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирус", - говорится в сообщении.

Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких спецэфиром, но переговоры с ними продолжаются.

Стоит отметить, что по последним данным в Украине было зафиксировано 669 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Умерли 17 человек.

Напомним, что сегодня проходит заседание Кабмина на котором чиновники принимают решения касательно дополнительных выплат во время карантина.

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