Кабинет министров пересчитал размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве. Они индексируются по коэффициенту пересчета в размере 1,11. Также правительство выделило средства для выплат семьям погибших и пострадавших в АТО.

Решение Кабмин принял на заседании в среду, 1 апреля.

Размер выплат пересчитан для тех, кто пострадал на производстве, а также для тех, кто имеет право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Коэффициент пересчета с 1 марта 2020 составит 1,11.

Кроме того, Кабмин поддержал предложение выделить Министерству ветеранов 26,5 млн грн для выплаты разовой денежной помощи членам семей граждан, которые погибли в АТО. Также эти средства пойдут для выплаты людям, которые приобрели инвалидность во время участия в антитеррористической операции.

Ранее "Страна" писала, что Кабмин с 1 апреля установил ежемесячную выплату в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, размер пенсии которых не превышает 9 205 грн.

Также мы рассказывали, что Кабмин может выделить более миллиона гривен на ремонт здания Офиса Президента.