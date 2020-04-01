Кабмин утвердил индексацию пенсий и доплаты пенсионерам. Кому, сколько и когда
В среду, 1 апреля, в Киеве проходит заседание Кабинета министров под председательством премьера Дениса Шмыгаля.
Среди других вопросов, члены правительства рассмотрели и утвердили введение нескольких видов доплат для пенсионеров:
Итак их три:
1. Установление с 1 апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн.
2. Единовременное пособие в сумме 1 000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5 000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.
3. Проведение индексации пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн.
Напомним, что решение по индексации социальных выплат заложено в проект закона об изменениях в бюджет, который Рада на этой неделе провалила.
Видео: YouTube/ КабМін
Ранее "Страна" сообщала, что Рада соберется 6-7 апреля для принятия нового бюджета и "антиколомойского" закона.
Так же мы рассказывали, что Кабмин может выделить 1,7 млн гривен на ремонт Офиса президента.