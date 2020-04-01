В среду, 1 апреля, в Киеве проходит заседание Кабинета министров под председательством премьера Дениса Шмыгаля.

Среди других вопросов, члены правительства рассмотрели и утвердили введение нескольких видов доплат для пенсионеров:

Итак их три:

1. Установление с 1 апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн.

2. Единовременное пособие в сумме 1 000 грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5 000 грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.

3. Проведение индексации пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн.

Напомним, что решение по индексации социальных выплат заложено в проект закона об изменениях в бюджет, который Рада на этой неделе провалила.

Видео: YouTube/ КабМін

Ранее "Страна" сообщала, что Рада соберется 6-7 апреля для принятия нового бюджета и "антиколомойского" закона.

Так же мы рассказывали, что Кабмин может выделить 1,7 млн гривен на ремонт Офиса президента.