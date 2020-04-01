30 марта вся Украина наблюдала сериал как в отель на принудительную двухнедельную обсервацию отправили пассажиров рейса из Дохи, несмотря на их сопротивление. Процесс сопровождался грозными заявлениями чиновников, что теперь так будет с каждым, кто возвращается из-за границы в Украину.

Но это, похоже, оказалась лишь очередная показуха. Так, на западной границе никого на принудительную обсервацию не отправляют. Люди, которые возвращаются в Украину (а это по-прежнему тысячи человек ежедневно) лишь подписывают обязательство о домашнем карантине на две недели, который якобы должна контролировать полиция.

"Всех на домашний карантин и полиция на контроле", - сказал "Стране" замгубернатора Львовщины Иван Собко.

Хоть возле КПП "Краковец", в Немирове Львовской области, формально готов для обсервации противотуберкулезный санаторий на 150 коек, на деле туда никого из приезжающих не направили.

"За последние две недели границу на Львовщине пересекло более 20 тысяч человек, вы себе можете представить масштаб поселения 20 тысяч человек за госсчет во Львовской области? Питание и так далее", - объясняет Собко, почему не "обсервируют" вернувшихся из-за границы.

На Волыни, где находится другой крупный КПП в Ягодыне, заявляют, что будут отправлять на обсервацию с вечера 1 апреля. Там тоже подготовили противотуберкулезный санаторий.

"Сначала людей на обсервацию будут селить в селе Згораны, где расположен детский противотуберкулезный санаторий. Потом - в санатории и профилактории, позже - привлекать отели", - заявили "Стране" в Волынской ОГА.

На Волыни для обсервации приготовили детский противотуберкулезный санаторий "Згораны". Те, кто там бывал, рассказывают о старых кроватях и ободранных стенах. Но на деле приезжающих туда не везут. Фото: volyn24.com

Однако сегодня и на "Ягодыне" люди спокойно проезжали в Украину, без обсервации.

После 28 марта в Украину можно вернуться только автомобилем или пешком (пешеходов на украинскую сторону перевозят специальные автобусы). За последние сутки, по данным Госпогранслужбы, в Украину приехало около 5 тысяч человек, из них около 2 тысяч - пешим ходом.

А перед Пасхой (как раз когда в Украине ждут пика заболеваемости коронавирусом) по-прогнозам председателя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, может вернуться еще больше заробитчан - около 200 тысяч. А это означает новый коллапс на границе.

Но власти пока ничего не говорят о том, каким образом они собираются решать эту проблему и обеспечить принудительную двухнеельную обсервацию такого числа людей.

Но пока же на границе все спокойно. Никто никого не обсервирует.

"Переживал, что отправят в какую-то дыру на две недели. Пронесло. Сказали дома сидеть две недели. Подписал бумагу о домашней самоизоляции по месту жительства, указал адрес, возможны проверки контролирующих органов. Разница в том, что если раньше это были рекомендации, то теперь - обязательство самоизолироваться на 14 дней. И в первый день обязательно нужно сообщить семейному врачу, чтобы внесли в списки. Сказали, что в любой момент может прийти проверка и если не буду соблюдать карантин, штраф - от 17 до 34 тыс. грн", - рассказал "Стране" житель Львовщины Олег, который 1 апреля вернулся из Польши через КПП "Краковец".

А вот франковчанин Игорь, который вернулся в Украину 10 дней назад, говорит, что никто не проверяет - дома он сидит или нет.

"Я был и в магазине, и к другу забегал - ничего. И никто не звонил и не приходил с проверками. Обо мне забыли", - говорит он.