Несмотря на то, что подавляющее большинство украинцев считает угрозу коронавируса для страны реальной, введение чрезвычайного положения поддерживают только 49% жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце марта социологической группы "Рейтинг".

Так, социологи с 25 по 30 марта опросили 2000 человек старше 18 лет, проживающих во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Оказалось, что введение чрезвычайного положения поддерживают только 49% респондентов, еще 43% против такой меры.

Любопытно, что за отмену массовых мероприятий выступают 83% опрошенных, 71% не против возможного ограничения въезда и выезда в отдельные города и области. А вот введение комендантского часа в городах готовы поддержать только 58% респондентов.

Относительно возможного предоставления государству права принудительно изымать имущество у юридических и физических лиц в условиях чрезвычайного положения, абсолютное большинство (80%) против таких мер. Только 14% - поддерживают.

В то же время 74% респондентов считают, что нужно ввести штрафы для людей за нарушение карантина. 19% - против такой инициативы.

Скриншот: ratinggroup.ua

Напомним, что на данный момент и до 24 апреля в Украине действует режим чрезвычайной ситуации, объявленный Кабмином до 30 марта.