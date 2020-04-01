Из-за распространения коронавируса в некоторых регионах России ограничили продажу алкоголя или вовсе запретили продавать спиртные напитки. В частности, такое решение уже приняли в Карелии и нескольких районах Якутии. Принимая такие меры, власти хотят минимизировать ущерб от чрезмерного употребления алкоголя в период карантина. Об этом пишут российские СМИ.

Уточняется, что запрет будет действовать с 1 апреля. В Карелии спиртное продавать будут только с 10:00 до 14:00. Такое распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков. А в Якутии продажу алкоголя и вовсе запретили минимум до 6 апреля. Запрет введен отдельным указом главы Республики Саха Айсеном Николаевым, который объяснил такое решение зафиксированным ростом числа преступлений в состоянии алкогольного опьянения.

"За выходные резко возросла пьяная преступность, есть и человеческие жертвы, так что я руководствуюсь интересами большинства жителей", – пояснил Николаев.

Ранее член Общественной палаты, руководитель проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев направил правительству РФ письмо с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков из-за пандемии коронавируса. Он считает, что российские власти должны определить норму продажи алкоголя в одни руки, превышение которой должно быть признано опасным. Данные меры, по его мнению, позволят минимизировать ущерб, который может нанести употребление алкоголя в период карантина. Отмечается, что в Москве после введения режима самоизоляции продажи алкоголя выросли на 148%.

Напомним, что по данным на утро 1 апреля в России коронавирусом заразились 2777 человек. 440 случаев выявлены за последние сутки. Умерли от коронавируса 24 человека.

Напомним, что в Австралии, где недавно начало снижаться количество заболевших коронавирусом, ограничили количество алкоголя, которое можно купить за один день. Теперь австралийцы имеют право приобрести не больше 12 бутылок вина и двух ящиков пива в одни руки.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве за день выявили 25 новых случаев коронавируса, среди них - у годовалой девочки.

Также мы сообщали, что сотрудник Госдепа США умер от коронавируса.