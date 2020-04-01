В Тернопольской области в процессе ухода за больными коронавирусом болезнью заразились 32 врача. Всего в регионе 77 зараженных.

Об этом заявил заместитель главы Монастырисской районной госадминистрации Павел Дронь на своей странице в Facebook.

"На 9:00 в Монастырисском районе инфицированных коронавирусом - 77 человек: г. Монастыриска - 44, с. Швейков - 9, с. Ковалевка - 7 (1 летальный), с. Горишняя Слободка - 4, с. Нижняя Слободка - 2, с. Бертники - 2, с. Григорьев – 2, с. Чехов, с. Гончаровка, с. Коржовая, с. Криница, с. Велеснив, с. Доброводы, с. Дубенка – по 12", - рассказал Дронь.

По его словам, в список инфицированных попало 32 врача - из них 14 медсестер и 8 младших медсестер. Также коронавирус обнаружен у двоих правоохранителей, священника, работницы детского сада, учителя, спасателя, у главы ОТГ и пяти детей.

"Тест дал + на коронавирус члену штаба - председателю Монастыриской ОТГ. Он отвечал за важный участок работы. Отдыхай спокойно, друг. В изоляции", - добавил Дронь.

Напомним, в Луцкой городской клинической больнице коронавирусом заразились четыре врача. Они работали в отделении интенсивной терапии.

как сообщала "Страна", столичный мэр Виталий Кличко провел свой традиционный брифинг, посвященный эпидситуации с коронавирусом в Киеве. Новые данные тревожны - за минувшие сутки в Киеве подтверждено 25 новых случаев инфицирования Cоvid-19.