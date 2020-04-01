Умершая роженица в Ивано-Франковской области оказалась больна Covid-19. Уже после ее смерти, которая наступила на второй день после родов, тест на SARS-CoV-2 упоказал положительный результат. Передался ли вирус новорожденному станет известно позже.

Об этом в среду, 1 апреля, рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, передает "Укринформ".

"Мы получили положительный результат на Covid-19 у 37-летней роженицы, которая умерла 30 марта в областном роддоме. Вчера взяли мазок для исследования коронавирусной инфекции у ее новорожденного ребенка. Результаты ожидаем", - сообщил чиновник.

Чемный отметил, что на данный момент в областном роддоме нет врачей, зараженных коронавирусом. Однако в городском родильном доме у двоих медиков Covid-19 подтвердился.

"К тому времени, когда роженица еще не призналась в том, что недавно вернулась из Польши, она лежала в палате с четырьмя женщинами... Сейчас они все изолированы, каждая - в отдельной палате, все прошли экспресс-тесты на Covid-19 и они отрицательные. Палата, где они были вместе, продезинфицирована, все женщины чувствуют себя хорошо", - отметил Чемный.

Напомним, что Ивано-Франковская область входит в пятерку регионов с наибольшим количеством подтвержденных случаев коронавируса.

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