Сегодня, 1 апреля, столичный мэр Виталий Кличко провел свой традиционный брифинг, посвященный эпидситуации с коронавирусом в Киеве. Новые данные тревожны - за минувшие сутки в Киеве подтверждено 25 новых случаев инфицирования Cоvid-19 (в том числе заболел и годовалый ребенок - Ред.), всего же заражено 132 жителя столицы.

Брифинг транслировался на Facebook столичного градоначальника.

Речь о новых зараженных - с 0:33. Видео: facebook.com/Vitaliy.Klychko

"Количество киевлян, которые заболели Cоvid-19, за минувшие сутки увеличилось на 25 чел. В целом в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом", - сказал Виталий Кличко.

Он так же уточнил, что из новых 25 случаев - 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года, 12 женщин в возрасте от 21 до 80 лет и один ребенок - девочка, которой немногим более года.

"Из 25 больных госпитализированы 15 киевлян… Остальные 10 лечатся на самоизоляции под контролем врачей", - сообщил Кличко.

При этом мэр уточнил, что более половины киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердился диагноз, за пределы Украины в последнее время не выезжали. "То есть они были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус распространяется и охватывает город",- констатировал Кличко.

При этом он выразил убеждение, что столица своевременно ввела ограничительные меры. "Если бы это не сделали, сегодня картина была бы совсем иной", - сказал городской голова.

Мэр столицы еще раз призвал киевлян соблюдать карантинные меры. "Спуститесь, пожалуйста, на землю! Прекратите шататься по городу, игнорируя ограничения, которые сделаны для того, чтобы вас спасти!",- призвал Кличко.

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко 1 апреля заявил, что Киев не будет открывать городские рынки.