В Луцкой городской клинической больнице коронавирусом заразились четыре врача. Они работали в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщила Волынская облгосадминистрация на своей странице в Facebook.

"Все лица обследовались с профилактической целью при проведении противоэпидемических мероприятий среди медработников в отделении интенсивной терапии Луцкой городской клинической больницы", - указано в сообщении.

Всего в Волынской области сейчас семь зараженных COVID 19 и 10 подозрений на коронавирус. Результаты пациентов обрабатываются, а до тех пор они находятся на изоляции.

Напомним, в Волынской областной инфекционной больнице от коронавируса умер известный врач-гинеколог Орест Тимчак. Коронавирусную инфекцию у медика подтвердили после его смерти. 66-летний врач на протяжении долгих лет работал в Волынской областной клинической больнице. Сердце Ореста Тимчак перестало биться 29 марта.

Как сообщала "Страна", Министерство соцполитики опубликовало пошаговую инструкцию, как получить помощь при рождении ребенка в условиях карантина. Для этого нужно сделать пять шагов.