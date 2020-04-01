Большинство украинцев считают реальной угрозу коронавируса для Украины. За две недели карантина число тех, кто считает Covid-19 опасным для страны, увеличилось с 73% до 87%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи провели исследование в два этапа: с 25 по 27 марта они опросили 1000 респондентов, с 28 по 30 марта - еще 1000 человек. В опросе принимали участие жители всех областей, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, старше 18 лет.

Оказалось, что если еще две недели назад реальную угрозу распространения коронавируса в Украине видели 73% респондентов, то уже к концу марта их число увеличилось на 14% - до 87%.

Любопытно, что при этом 51% опрошенных считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и для их семей, а 41% придерживаются противоположного мнения. Уточняется, что за последние две недели в этом вопросе мнения респондентов почти не изменились. Социологи также сообщают, что больше коронавируса боятся жители западных и центральных регионов страны.

При достаточно высоком уровне обеспокоенности украинцев угрозой коронавируса 34% опрошенных заявили, что, по их мнению, власть не должна возвращать украинцев, оказавшихся за границей, после закрытия границ. Еще 24% считают, что их все же нужно возвращать, но выборочно. Отметим, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал поток украинцев из-за рубежа единственным источником коронавируса в стране.

Скриншот: ratinggroup.ua

Напомним, глава МВД Арсен Аваков считает, что карантин в Украине завершится в лучшем случае 15 мая.

Отметим, что по состоянию на утро 1 апреля количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 669 человек.